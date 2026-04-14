Protesta de colectiveros en Iquique por bono impago: Anuncian alza de pasajes

El gremio de taxis colectivos se manifestó este martes en Iquique, recorriendo distintas arterias en dirección a la Delegación Presidencial de Tarapacá para exigir el pago de un bono comprometido por el Gobierno.

Según denunciaron, pese a haber realizado gestiones en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, no han podido acceder al beneficio debido a problemas en el sistema, situación que mantiene al gremio sin respuestas concretas.

El grupo busca entregar una carta a la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, con el fin de manifestar su descontento y exigir una solución.

Anuncian alza de tarifas

En paralelo a la movilización, los conductores advirtieron que aplicarán un aumento en el valor de los pasajes como consecuencia del escenario actual.

De acuerdo a lo informado, la tarifa -que actualmente bordea los $1.000- subirá a $1.500 en un plazo aproximado de 15 días, lo que representa un aumento del 50% en el costo del servicio.

La situación ocurre en medio del alza en los precios de los combustibles a nivel nacional, factor que, según el gremio, ha impactado directamente en sus costos operacionales.

El representante del gremio de taxistas, Mario Cejas, manifestó a Cooperativa que "subimos a 500 pesos, cobrábamos mil, ahora vamos a cobrar 1.500. Lo que pasa es que todo esto se hace insostenible, hay que entenderlo".

Agregó que "así como está subiendo todo, nos vemos perjudicados con estas alzas de combustibles", por lo que aseguró que "sí o sí vamos a subir nuestras tarifas".

Asimismo, criticó el manejo del reglamento de plataformas como Uber, afirmando que "no se nos consultó" y que han existido problemas en el acceso a la información: "Las páginas están caían desde el minuto uno (...) no hemos recibido nada".