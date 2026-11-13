Tarapacá: Un muerto y cuatro heridos tras volcamiento de camioneta minera de la empresa Resiter

Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas, una de ellas en riesgo vital, tras el volcamiento de una camioneta minera de la empresa Resiter en la Ruta 5 Norte, cerca de la comuna de Huara, Región de Tarapacá.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.843, cuando el vehículo viajaba desde Calama con destino a Arica.

Personal de Bomberos acudió al lugar para auxiliar a los ocupantes, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Iquique. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de investigar las causas del volcamiento.