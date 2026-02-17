Tiroteo en toma de Alto Hospicio dejó dos muertos y dos heridos graves

Dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas dejó un tiroteo registrado durante la madrugada de este martes en la toma Canadelas, en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas, cuando un grupo armado llegó hasta el asentamiento y disparó contra quienes se encontraban en el lugar.

Producto del ataque, murió un joven de aproximadamente 20 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada, y un hombre de 26 años identificado como Nicolás Rojas García.

En tanto, resultaron con lesiones de gravedad un hombre de 31 años y un adolescente de 15 años. Este último es hijo de Dagoberto Olave Canales, alias "Pata de Pavo", quien cumple una condena de 10 años por un homicidio perpetrado en noviembre de 2022 en la región.

El subprefecto Marcelo Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, señaló a Cooperativa que, preliminarmente, se trató de "un enfrentamiento entre dos bandas o grupos rivales, cuyo móvil es materia de investigación".

"Se continúan las diligencias para establecer la dinámica de los hechos y los autores de estos delitos", indicó la autoridad.