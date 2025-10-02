Alumnos de quinto básico hallan munición y papel con amenazas al interior de colegio en Viña del Mar

Una munición de arma de fuego fue hallada al interior de un establecimiento educacional de la parte alta de Viña del Mar, hecho tras el cual una profesora cursó la denuncia ante Carabineros de esa comuna, quienes confirmaron que el objeto venía acompañado de un papel con amenazas.

Según información policial, el hecho ocurrió el lunes pasado cuando estudiantes de quinto básico del colegio Orlando Peña Carvajal encontraron un envoltorio con una munición y con la frase "te voy a matar".

Consultado sobre los hechos, el mayor Jorge Olea de la Quinta Comisaría de Miraflores sostuvo que la situación se registró el lunes 29 y generó "la concurrencia de una ciudadana, quien es profesora del establecimiento educacional Orlando peña Carvajal, a la Subcomisaría de Gómez Carreño con el propósito de entregar una munición que habían encontrado unos alumnos de ella momentos antes".

El oficial explicó que los alumnos hallaron un papel "que estaba cerca del escritorio de la profesora que denuncia y venía una leyenda de amenazas, por ende, la señora determinó -que fue lo más certero- formalizar la denuncia y se dio cuenta a la Fiscalía local de Viña del Mar por hallazgo de munición en establecimiento educacional".