Solo asomaba su nariz entre la tierra. Durante más de tres horas, un equipo de bomberos trabajó para rescatar a un perrito que estaba enterrado vivo, a orillas de un canal en Quillota. Vecinos no lo habían visto por días, pero oían unos gemidos sin saber de su paradero. Las maniobras fueron demorosas pues debieron hacer todo a mano, para no dañarlo. Según informó El Observador, el can fue adoptado y está siendo cuidado por una familia venezolana que vive en el sector.

