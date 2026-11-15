Bote con 15 ocupantes se hundió en Valparaíso: hacía pesca deportiva sin autorización

Una embarcación con 15 ocupantes que realizaba pesca deportiva sin autorización se hundió esta mañana en la Caleta El Membrillo, en la comuna de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron a las 09:30 horas de este domingo, en medio del operativo de búsqueda del hombre que se encuentra desaparecido tras ingresar al mar el sábado en la Caleta Abarca, en Viña del Mar.

Los 15 ocupantes de la embarcación "Jirénisi" -13 pasajeros turistas, un patrón y un tripulante- quedaron en el agua, pero lograron mantenerse a flote gracias a sus chalecos salvavidas.

Con la ayuda de una unidad marítima y un bote salvavidas, la Capitanía de Puerto de Valparaíso concurrió al lugar y efectuó las labores de rescate. Los 13 pasajeros, que salieron ilesos, fueron trasladados al Muelle Prat, mientras que el patrón y el tripulante recibieron asistencia del personal.

El comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso, precisó que la embarcación afectada "estaba sin autorización de zarpe y tampoco contaba con permiso para efectuar labores de pesca deportiva", pese a que ya los había solicitado.

"Por lo tanto, el patrón de la embarcación fue citado a la Fiscalía Marítima a comparecer. Posteriormente, vamos a hacer una investigación sumaria administrativa para poder establecer las causas, circunstancias y responsabilidades del hundimiento de esta embarcación", afirmó.