Catastro de familias en toma Calichero de Quilpué se extenderá hasta el jueves

Hasta este 25 de septiembre se extenderá el proceso de catastro de las familias que viven en la toma Calichero de la comuna de Quilpué luego que desde la Delegación Presidencial indicaran que durante las últimas jornadas aumentara el número de familias que se han acercado al municipio para ser parte del registro que recibirá ayuda social.

Lo anterior en el marco del proceso de demolición de la toma emplazada en el terreno de la familia Correa –cuyo padre fue víctima de un crimen por encargo motivado por la usurpación ilegal del paño- el que estaba programado para el próximo lunes 29 de septiembre, fecha en la que ahora la seremi de Vivienda aseguró que partirán acciones logísticas y no la ejecución de las faenas.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, señaló que "estamos desarrollando este proceso de acuerdo a los plazos que nos hemos comprometido. Para ello, junto a los servicios, instituciones y el municipio, nos estamos coordinando para poder ejecutar la demolición con todos los resguardos para las personas y mascotas. En paralelo, la licitación avanza de acuerdo a lo programado, lo que nos permitirá iniciar el trabajo en el terreno desde este lunes 29 de septiembre para la organización logística y en los días sucesivos concretar el desarme con todas las condiciones técnicas, humanas y de seguridad".

Por su parte, la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, sostuvo que "como advertimos, se está actuando a contrarreloj, por lo tanto, era presumible que no se iba a lograr cumplir el plazo comprometido para iniciar el trabajo de demolición el lunes 29 cambiando la nomenclatura a 'trabajos logísticos'. Sin embargo, sigue siendo todavía esperanzador que se mantenga la postura firme de seguir adelante con la demolición".

En este contexto, indicaron desde la Delegación que de igual manera se establecieron acciones para abordar en conjunto la habilitación de albergues transitorios en apoyo de las familias y, además, se dio cuenta que se sostendrá un nuevo encuentro con los representantes de los propietarios de este inmueble, para poder acordar las acciones posteriores a que se concrete este desarme.

Respecto la ejecución de la demolición, Serviu Valparaíso –informó la DPR- se encuentra en pleno proceso licitatorio de acuerdo a los plazos establecidos. Se estima que la adjudicación esté lista en los próximos días de esta semana, para proceder a la ejecución de los trabajos, previamente coordinados con las instituciones que forman parte de la mesa de trabajo.

Una vez firmado este contrato se realizará una nueva reunión para planificar la parte final de este proceso junto a esta empresa, con tal de establecer el plan de trabajo de la demolición y junto a los propietarios el cierre perimetral de estos predios.