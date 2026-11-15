Clima adverso dificulta búsqueda de joven que desaparecido en costa de Viña del Mar

Más de 80 personas participan este domingo en el segundo día de búsqueda de Dylan, joven de 25 años que desapareció tras ingresar al mar junto a una mujer en el sector de Caleta Abarca, en la comuna de Viña del Mar (Región de Valparaíso).

Los hechos ocurrieron el sábado y, posteriormente, la afectada logró salir del agua por sus propios medios.

El operativo es coordinado por la Autoridad Marítima y contempla un amplio despliegue de recursos humanos, marítimos y aéreos: durante la mañana, un helicóptero naval realizó un sobrevuelo por el sector, pero no obtuvo resultados positivos.

También se ocupan drones de la Municipalidad de Viña del Mar, además de la participación de voluntarios y equipos especializados.

"Estamos con todos nuestros recursos y lanchas operando pese a las malas condiciones meteorológicas que tenemos. Recordemos que estamos con viento norte, lo cual dificulta las operaciones de búsqueda", dijo el comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso.

"Estamos con una visibilidad que no es más de 50 centímetros bajo el agua. Sin embargo, hay más de 80 personas desplegadas en pos de poder encontrar a Dylan", sostuvo.

Las autoridades marítimas recordaron que Caleta Abarca no es un sector habilitado para el baño y llamó a la comunidad a evitar ingresar al mar en lugares que no cuentan con condiciones de seguridad.