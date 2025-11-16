Colisión múltiple dejó dos fallecidos y siete heridos en Casablanca

Una colisión múltiple que involucró a dos vehículos menores y dos camiones provocó la muerte de dos personas, y dejó a otras siete con lesiones este sábado, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

El siniestro ocurrió en la Ruta F-962-G, a la altura del sector norte de Lagunilla, donde un camión volcó e impactó a otros móviles que transitaban por la vía. Según información preliminar, el conductor de la máquina es una de las víctimas fatales, y la otra es un adolescente de 15 años.

Por otro lado, la condición de extrema gravedad de uno de los sobrevivientes, también menor de edad, obligó a su traslado en el helicóptero institucional de Carabineros hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.