Colisión múltiple dejó dos fallecidos y siete heridos en Casablanca

Una colisión múltiple que involucró a dos vehículos menores y dos camiones provocó la muerte de dos personas, y dejó a otras siete con lesiones este sábado, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.
El siniestro ocurrió en la Ruta F-962-G, a la altura del sector norte de Lagunilla, donde un camión volcó e impactó a otros móviles que transitaban por la vía. Según información preliminar, el conductor de la máquina es una de las víctimas fatales, y la otra es un adolescente de 15 años.
Por otro lado, la condición de extrema gravedad de uno de los sobrevivientes, también menor de edad, obligó a su traslado en el helicóptero institucional de Carabineros hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
#Carabineros de la Sección Aérea 🚁 de la Zona #Valparaíso en las últimas horas, en compañía del servicio #SAMULITORAL realizaron un rescate de un menor accidentado en #Lagunillas, trasladándolo hasta el puerto de Valparaíso.#LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/hkGcGu58Un— Carabineros Región de Valparaíso (@ZonaCarabValpo) November 15, 2025