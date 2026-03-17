"Debe ser neutralizado": Gobernador Mundaca denunció amenaza de muerte en su contra

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, presentó este martes una denuncia ante la PDI por una amenaza de muerte en su contra a través de la red social X.

El amedrentamiento surgió a raíz de una entrevista publicada por el canal de Youtube "Turno", en la que la autoridad abordó temas como el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, la explotación del litio por SQM y la mantención del estado de excepción en La Araucanía.

La amenaza fue emitida por un usuario identificado bajo el seudónimo "El_hombre_es_un animal_de_costumbre", quien publicó en la red social X: "Cuidado con este marxista, tiene adiestramiento en guerrilla, es marxista ideológico, no hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente, neutralizado".

Tras hacer públicos los hechos, el gobernador Mundaca informó que "entregamos los antecedentes sobre una amenaza que hemos recibido a través de redes y que pone en peligro la integridad física de mi persona. Fueron puestos a disposición de la Brigada del Cibercrimen (de la PDI) y existe un proceso de investigación de por medio".

El fundador de Modatima lamentó que se intente "denostar la democracia porque, en lo particular, soy una autoridad electa democráticamente, que trabaja por el bienestar de mi región, que estoy todos los días en terreno, gran parte de mi tiempo estoy en terreno".

"Me parece que situaciones de esta naturaleza lo que hacen es precisamente provocar todo lo contrario: provocar repudio y rechazo por parte de la población, porque quienes creen que con amenazas se va a inhibir la gestión democrática de una autoridad electa democráticamente, están profundamente equivocados", cuestionó la autoridad regional.

Desde el Ministerio Público confirmaron la recepción de la denuncia y que se instruyeron diligencias a la PDI de Valparaíso para identificar y localizar al autor detrás de la aludida cuenta de redes sociales.