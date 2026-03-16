Expresidente Boric instalará su oficina en Barrio Bellavista

El expresidente Gabriel Boric estrenará su nueva oficina en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago en la Región Metropolitana, en Bellavista 77, donde decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile.

El periodista Humberto Sichel confirmó la información esta mañana en el matinal "Una mañana fabulosa", programa de streaming que conduce junto a la comediante Paola Molina y los periodistas Pía Pérez e Ignacio Lira, de la productora Fabuloso, ubicada en el mismo edificio.

Asimismo, se informó que el equipo inicial que acompañará al exmandatario estará conformado por Antonia Illanes, como directora ejecutiva de la oficina, y Nicole Vergara, como directora de Comunicaciones.

Antonia Illanes, es abogada de la Universidad de Chile y máster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona. Durante el Gobierno del Presidente Boric se desempeñó como directora administrativa de la Presidencia y subsecretaria del Deporte, organizando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Fue jefa de gabinete del exmandatario en segundo periodo como parlamentario.

En tanto, Nicole Vergara es periodista de la Universidad de Chile y magíster en sociología en la Universidad Católica de Chile. Durante la Administración del Presidente Boric se desempeñó como directora de comunicaciones de la Presidencia de la República y previamente, como asesora del segundo piso. Fue jefa de comunicaciones del exjefe de Estado en sus periodos como parlamentario y periodista en la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de la expresidenta Michell Bachelet.