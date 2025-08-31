Detuvieron a médico acusado de abuso sexual a menores en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar extendió hasta el próximo 3 de septiembre la detención de Cristian Skog Benítez, médico traumatólogo infantil que enfrenta acusaciones de abuso sexual contra dos menores de edad.

El imputado, de 45 años, es acusado de seguir a sus víctimas en su vehículo para cometer los delitos en la vía pública de la comuna.

Un factor clave en la investigación son las grabaciones de cámaras de seguridad y tránsito, donde parte de estos incidentes quedaron registrados, proporcionando evidencia fundamental para el avance del caso y poder concretar su detención.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI lidera las indagatorias, realizando entrevistas a las denunciantes, testigos y al propio imputado, bajo instrucción del Ministerio Público.

“Se han realizado el levantamiento de cámaras en el sector en el cual se puede observar al sujeto realizando este delito”, confirmó la subprefecta Alejandra Cuevas, jefa de la Brisex Valparaíso, dando cuenta que “todos estos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía local de Valparaíso”.

Ampliación de la detención y vínculo con otros casos

El fiscal Gonzalo Inostroza, en tanto, explicó que la ampliación de la detención se determinó porque, “como se trata de una menor de edad la víctima, hay que realizar una diligencia especial, que es una entrevista videograbada".

A esto sumó que se deben “agregar a los antecedentes de la causa otras dos investigaciones que están radicadas en la Fiscalía de Viña del Mar”, precisó el persecutor.

"Hay un registro de video donde aparece el vehículo en el que se traslada el imputado, y es el factor común con las otras investigaciones, lo que debería permitir imputarle también la ocurrencia de los otros delitos”, puntualizó Inostroza.

Hospital Carlos Van Buren inicia sumario

El imputado no solo ejercía en clínicas privadas de Viña del Mar y Reñaca, sino que también se desempeñaba en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde se instruirá un sumario administrativo para investigar posibles responsabilidades internas.

A través de un comunicado, el recinto hospitalario informó que “se iniciará un procedimiento disciplinario para investigar las responsabilidades administrativas del funcionario”.

Finalmente, el hospital enfatizó que la investigación penal es competencia exclusiva del Ministerio Público y que acatarán "irrestrictamente" lo que resuelva la autoridad judicial.