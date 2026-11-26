El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva contra André Basáez (24), imputado por el femicidio íntimo consumado de su expareja Montserrat (31) y el femicidio íntimo frustrado, violación, amenazas y desacato en contra de la madre de la víctima, en la Región de Valparaíso.

El tribunal resolvió la máxima cautelar tras estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y ante la existencia de peligro de fuga, considerando la reiteración de delitos graves y que los ataques tuvieron como víctimas a dos mujeres.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, Montserrat y el sujeto mantuvieron una relación sentimental durante tres meses.

En septiembre pasado, los tribunales habían emitido una orden de alejamiento en contra del individuo luego de que la víctima lo denunciara por agresiones en contexto de violencia intrafamiliar.

El Juzgado de Garantía acogió la medida cautelar contra André Basaez tras considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y por riesgo de fuga. (FOTO: ATON)

Las indagatorias preliminares sitúan el acusado entre el domingo y el martes en el domicilio de la joven de 31 años, situado en un conjunto habitacional de la calle Rafael Fabres, en la comuna de Villa Alemana. El cuerpo permaneció al interior del inmueble al menos dos días.

El crimen quedó al descubierto la tarde del martes, cuando la madre de la víctima llegó al departamento y fue sorprendida por Basáez. En ese instante, el hombre atacó a la mujer con arma blanca causándole cerca de 15 heridas, la amenazó de muerte y le propinó golpes que la dejaron inconsciente, momento en el cual perpetró una agresión sexual en su contra.

Al recobrar el conocimiento, la mujer pidió auxilio a los vecinos y halló el cadáver de su hija.

Evidencias y carta de confesión

Durante el procedimiento encabezado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, se recuperaron elementos probatorios que vinculan directamente al acusado con los delitos.

Respecto al material incautado y a un escrito periciado por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim), el fiscal de Villa Alemana, Osvaldo Basso, confirmó que "se halló el carnet de identidad en el sitio del suceso del propio imputado y el teléfono celular de la víctima, en el que se hallan videos que pueden acreditar la comisión de uno de los hechos que afectaron a la señora Blanca (suegra del imputado)".

El imputado dejó una carta manuscrita donde confesó los delitos y, según la Fiscalía, argumentó que "fue por gusto". (FOTO: ATON)

"Además, ayer él dejó una carta manuscrita confesando el hecho de haber matado a Montserrat y que también quería matar a la señora Blanca. Esa carta se perició por peritos de la Lacrim y su caligrafía coincide con la caligrafía de la carta. No nos da razón de por qué lo hace, solamente confiesa en términos bastante generales la autoría de los hechos", señaló el persecutor.

"Dice que fue por gusto, pero es un tema que debe determinarse con el transcurso de la investigación. Lo cierto es que a una de las víctimas la mató bajo circunstancias bastante graves y la otra de las víctimas casi muere también", puntualizó.

Preocupación por la sobreviviente

En la causa participa el municipio local mediante una querella en representación de los cercanos a las víctimas.

"Creo que ninguna persona o nadie está preparado para sufrir la muerte de un ser querido de la forma como ha ocurrido en el caso de Montserrat. Y lo lamentable y lo grave de este hecho son las acciones también que el imputado emprendió en contra de la madre de la víctima que resulta fallecida", advirtió el abogado municipal querellante, Patricio Olivares.

Debido a esto, dio cuenta que el caso "va más allá de ser un contexto de donde existe un femicidio, donde hay un duelo; también hoy en día existe preocupación por el estado de salud de la segunda víctima".

"La naturaleza de los hechos que han ocurrido y que han sido cometidos por parte del imputado claramente genera una revictimización, porque no obstante a ello nadie debe ser objeto de la comisión de un delito, pero menos de la forma en que el imputado lo hizo con las víctimas", cerró el jurista.