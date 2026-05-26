Femicidio en Limache: Hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó

Un femicidio se registró en la comuna de Limache, Región de Valparaíso, donde un hombre de 38 años asesinó a su pareja, con quien tenía hijos en común, y luego se suicidó.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en el sector de Los Maitenes, donde el cadáver de la mujer, de 35 años, fue hallado con lesiones realizadas con un elemento contundente en la cabeza y una herida en la zona cervical.

El fiscal Guillermo Sánchez precisó que "la víctima presentaba lesiones con un elemento contundente, al parecer una piedra, en la región frontal del cráneo y además presentaba una herida profunda en la zona cervical".

"Hay versiones preliminares que hablan de una situación de una discusión que se habría producido en el lugar, la que el imputado agredió a la víctima, le dio muerte y posteriormente se quitó la vida", detalló.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho.