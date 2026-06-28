Fiesta de San Pedro en Valparaíso: Recorridos por tierra, mar y actividades culturales

Las caletas Portales y El Membrillo de Valparaíso celebrarán este lunes 29 de junio la tradicional Fiesta de San Pedro con un programa que incluye procesiones por tierra y mar, misas desde las 09:00 horas y la participación de agrupaciones de bailes.

La festividad, que coincide con un fin de semana largo, marcará un hito histórico en Caleta El Membrillo con la renovación de la imagen del santo patrono, en una jornada que contará con operativos especiales de seguridad de la Armada y Carabineros, además de reforzamiento en la limpieza del borde costero.

Según explicó Mario Tognio, presidente del sindicato de Caleta Portales, la vinculación con los barrios locales es fundamental para el éxito de la celebración, trasladando la imagen del santo hacia las zonas residenciales antes del día principal.

Caleta El Membrillo realizará una ceremonia especial para despedir su histórica imagen del santo patrono. (FOTO: ATON)

"Nosotros tenemos programado para el domingo en la tarde ir a dejar al santo al cerro Placeres. El lunes en la mañana, a las 09.00 horas, primero entramos en una misa y venimos con los niños, los bailes chinos, que siempre hemos tenido, que es un orgullo y un honor para nosotros porque son hijos y nietos de pescadores (...)Y de ahí llegamos hacia la caleta", detalló el dirigente.

Procesiones y cambios históricos en El Membrillo

Por su parte, Caleta El Membrillo será el escenario de una de las noticias más relevantes de esta edición: la renovación de su iconografía religiosa.

"Tenemos la celebración de San Pedro, nuestro patrono, con bailes religiosos. Vienen alrededor de ocho-nueve bailes religiosos de distintas localidades de la Quinta Región. Además, tenemos venta de merluza. La procesión que se hace a contar de las 13.30 horas más o menos, procesión por tierra que parte de Caleta El Membrillo hasta Muelle Prat", detalló Luis Marsh, presidente del sindicato local.

"Posterior a eso viene la procesión por mar. Una vez terminada, se devuelve el santo de Muelle Prat hasta Caleta El Membrillo", detalló, destacando además la despedida de la histórica figura del santo que será reemplazada este año.

Habrá venta de merluza frita y actividades culturales vinculadas a los cerros Playa Ancha y Placeres. (FOTO: ATON)

Impacto patrimonial en la ciudad

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, subrayó la importancia de esta fecha para la identidad porteña y la conexión entre las caletas y los cerros de la ciudad.

"Estamos muy contentas de comentarle también a las personas que están pensando en ese fin de semana largo venir a la ciudad de Valparaíso, que en ambas caletas en donde se vive la cultura, la identidad, que además están muy relacionadas en el caso de esta caleta con el cerro Playa Ancha y en el caso de la Caleta Portales con el Cerro Placeres, van a haber distintas actividades que dan cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad, que albergan también nuestras caletas", puntualizó la jefa comunal.

Según afirmó Nieto, "no solamente es la navegación en el mar, que se puede ver desde muchos cerros de la ciudad de Valparaíso, sino que también estamos hablando de bailes chinos, de una fiesta religiosa en donde todos y todas pueden ser parte".