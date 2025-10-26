Hombre fue asesinado a puñaladas en La Calera

Un hombre de 45 años murió en la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, tras recibir múltiples heridas cortopunzantes en la vía pública en el Pasaje La Sebastiana, en la población Pablo Neruda.

La policía precisó que la víctima, de nacionalidad chilena y sin antecedentes, fue llevada al Hospital de La Calera, donde se constató su muerte.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Valparaíso, detalló que el cadáver "presentaba tres heridas cortopenetrantes en la región torácica posterior y su causa o muerte podría estar en correspondencia con un traumatismo por arma cortante".

El Ministerio Público instruyó a la BH y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para esclarecer el hecho y dar con el paradero del agresor.