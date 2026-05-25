Hombre fue más de 2 mil veces al cine y el recinto reservó para siempre su asiento favorito

Un hombre que fue más de 2 mil veces al cine recibió un homenaje poco habitual: el recinto que frecuenta decidió reservar de forma permanente su asiento favorito e instalar una placa conmemorativa en la butaca.

Según dio a conocer The Clinic, el reconocimiento fue realizado por Cinépolis Quillota y tuvo como protagonista a César Hidalgo, quien se convirtió en el espectador con más asistencias registradas por la cadena en Chile.

El propio Hidalgo relató al medio que su vínculo con el cine comenzó tras ver "Los Vengadores", película que marcó el inicio de una afición que con el tiempo pasó a formar parte de su rutina. Aunque ya estaba ligado al mundo artístico por su trabajo como bailarín, aseguró que antes de esa experiencia no acostumbraba asistir a salas de cine.

Con los años, esa afición creció hasta el punto de visitar el recinto casi a diario y participar también en funciones Avant Premiere.

Hidalgo aseguró que cuando asiste acompañado busca compartir distintas experiencias cinematográficas y acercar nuevos géneros a otras personas, además de compartir reseñas y comentarios sobre las películas que ve a través de redes sociales.

Como parte del homenaje, el recinto oficializó la reserva permanente de la butaca J7, asiento que el hombre suele elegir cada vez que asiste al cine en Quillota.

"Es muy bonito tener una placa en el cine, tener siempre tu asiento", señaló Hidalgo en conversación con el medio anteriormente mencionado.

Asimismo, destacó el vínculo que ha construido con trabajadores del recinto a lo largo de los años y comentó que "he generado cariño con la gente de Cinépolis, con los trabajadores que han ido cambiando con los años".