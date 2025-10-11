Incendio en la parte alta de Valparaíso dejó cuatro lesionados

Tres civiles y un bombero resultaron lesionados en un incendio que destruyó completamente una vivienda ubicada en la calle Séptimo de Línea con Tronco Viejo, en el Cerro Rodelillo, parte alta de Valparaíso.

El comandante de Bomberos Valparaíso Eugenio Rivero detalló que en el combate del siniestro trabajaron más de 70 voluntarios, que lograron controlar el fuego que "afectaba una casa de dos pisos con peligro de propagación a diversas viviendas de material mixto y ligero".

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se encuentran fuera de gravedad.