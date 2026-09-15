Chile y Singapur afianzan su relación bilateral en la Primera Ronda de Consultas Políticas

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Desarrollo Nacional de Singapur, Alvin Tan, encabezaron este lunes la Primera Ronda de Consultas Políticas entre ambas naciones, instancia diplomática creada para examinar de manera integral el estado del vínculo bilateral.

Durante el encuentro, las delegaciones revisaron alternativas de trabajo conjunto en áreas como innovación, tecnología, seguridad, comercio e inversión, energías renovables y economía digital.

Asimismo, se analizaron oportunidades concretas para que Chile intensifique su presencia en el Sudeste Asiático, zona caracterizada por su continuo crecimiento económico.

La cita busca reforzar los esfuerzos diplomáticos chilenos por incrementar su presencia en el Sudeste Asiático. (FOTO: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Alianza estratégica y cooperación técnica

En el marco de las conversaciones, Torres afirmó que "Chile valora a Singapur como un socio clave en la región de Asia-Pacífico y reconoce su notable dinamismo económico, su importante papel político en esa región y creciente liderazgo global".

"En este contexto, vemos oportunidades significativas para fortalecer nuestra cooperación en áreas estratégicas", puntualizó el subsecretario.

Según se informó, ambas autoridades acordaron fomentar el intercambio de mejores prácticas y experiencias en disciplinas donde Singapur cuenta con amplio desarrollo, entre las que destacan la transformación digital, inteligencia artificial, innovación, sostenibilidad, conectividad marítima y logística, con miras a consolidar mecanismos formales de colaboración institucional.

La agenda abordó materias como economía digital, innovación, seguridad y conectividad. (FOTO: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Aprovechamiento de los tratados comerciales

En el ámbito económico, los representantes analizaron fórmulas para maximizar los beneficios derivados de los instrumentos comerciales vigentes.

Entre ellos, se enfatizó el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA).

La concreción de esta primera ronda responde al acercamiento diplomático sostenido entre ambos Estados, el cual incluyó la visita oficial realizada en julio por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, oportunidad en la que sostuvo una reunión con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.