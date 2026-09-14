Más de 150 cargos de notarios y conservadores quedarán vacantes en octubre

El sistema de notarios, conservadores y archiveros judiciales arriesga un déficit sin precedentes con más de 150 cargos vacantes a partir del próximo 1 de octubre, fecha en que entrará en vigor el tope de 75 años fijado por la nueva reforma legal.

La desvinculación masiva de quienes superan ese límite de edad profundizará una carencia que ya arrastra el sector, agravada luego de que los primeros concursos públicos regulados por el Servicio Civil quedaran desiertos.

La legislación, vigente desde el pasado 2 de abril, terminó de manera definitiva con el carácter vitalicio de estos nombramientos e instruyó procesos de selección abiertos.

El sistema notarial y registral enfrenta un complejo escenario ante el nuevo límite de 75 años que regirá a contar del próximo mes. (FOTO: ATON)

Sin embargo, las convocatorias iniciales destinadas a proveer plazas en Santiago y Temuco fracasaron al no contar con postulantes que superaran las exigencias técnicas.

Aunque han surgido propuestas de legislar una ley corta, el Ministerio de Justicia descartó la idea e insistió en que se recurrirá a suplencias e interinatos mientras se reiteran los concursos.

Gremio apunta al formato de las pruebas y denuncia intentos de copia

Desde la Asociación de Notarios y Conservadores, su presidente, Carlos Miranda, explicó que parte del problema radica en deficiencias formativas de pregrado en derecho registral, pero también apuntó a la necesidad de revisar los instrumentos evaluativos y retornar a la presencialidad para cautelar la probidad del proceso.

"Quienes han fallado las preguntas, quienes han fallado en responderlas, han sido algunos de las personas que han concursado y que no han cumplido el estándar. Quizás hay que ver el estándar de cómo está elaborado el protocolo y el procedimiento, si las bases estarían bien o no", analizó.

Jaime Gajardo responsabilizó a la actual administración al afirmar que "es impresentable que se hayan acumulado los concursos de esta forma". (FOTO: ATON)

De todas maneras, Miranda señaló que "evidentemente llama la atención que, habiendo participado ya más de 150-180 personas, muy poquitas hayan podido pasar la brecha".

"Pero también es preocupante que, al haberse detectado personas que están copiando o que puedan estar tratando de infringir el sistema, eso demuestra de que hay que tomar medidas que llevan, por ejemplo, a que se haga presencial".

Exministro Jaime Gajardo responsabiliza al Gobierno por el retraso

En tanto, el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales Jaime Gajardo, quien formó parte de la tramitación legislativa de la iniciativa, advirtió que "el retraso que ha habido en la implementación de esta ley es de exclusiva responsabilidad del actual Gobierno".

"Nos parece que desde el día uno el Gobierno no tuvo la capacidad para implementar una ley tan relevante que además ya se estaba implementando. Y esta ley comenzó o entró en vigencia en abril, y es realmente impresentable que se hayan acumulado los concursos de esta forma y que el Gobierno no realice lo necesario, que es básicamente trabajar coordinadamente con el Servicio Civil para que todos estos concursos se provean", analizó la otrora autoridad.

Frente a este panorama, desde el Ministerio de Justicia descartaron por el momento una ley corta y mantendrán las coberturas con suplentes e interinos. (FOTO: ATON)

"En ese sentido, me parece que la implementación por parte de este Gobierno está absolutamente al debe", puntualizó.

Por ahora, el Servicio Civil deberá repetir los llamados que concluyeron sin postulantes calificados, mientras los tribunales y el Ejecutivo coordinan los reemplazos temporales para mitigar el impacto operativo en las notarías y conservadores a nivel nacional.