Mujer sufrió descarga eléctrica tras tocar estructura metálica en local de Concón

Una mujer de 41 años sufrió una descarga eléctrica tras tocar una estructura metálica en el acceso de un local comercial ubicado en el sector de Playa La Boca, en Concón.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del miércoles, mientras la mujer participaba en una actividad organizada por el municipio, según informó el diario La Estrella de Valparaíso.

Tras el accidente, la mujer fue trasladada hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde quedó internada fuera de riesgo. Además, los exámenes descartaron problemas cardíacos derivados de la descarga.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles señalaron que el caso podría estar relacionado con irregularidades en las instalaciones eléctricas del recinto.

El director regional de la SEC, Patricio Velásquez, explicó que el local ya había sido fiscalizado anteriormente y que en esa revisión se detectaron varias deficiencias que debían ser corregidas por los responsables.

La autoridad agregó que se abrió una investigación para verificar las condiciones actuales de las instalaciones eléctricas. En paralelo, la familia de la mujer presentó una denuncia ante Carabineros de Chile.