Polémica por bañistas que se fotografiaron y pasearon con tiburón en El Quisco
El exfiscal Emiliano Arias sostuvo que este tipo de conductas puede constituir un delito de maltrato animal.
Un grupo de bañistas causó indignación al ser captados mientras posaban y se paseaban con un tiburón fuera del agua en una playa de El Quisco, en la Región de Valparaíso.
La situación ocurrió durante la tarde en la playa Los Corsarios, donde dos jóvenes sacaron desde el mar a un tiburón mako, una especie que habita en mar abierto y que rara vez se aproxima a la orilla.
En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver cómo los sujetos mantuvieron al tiburón fuera del agua por varios minutos para tomarse fotografías, mientras otras personas, incluidos niños, se acercaban para hacer lo mismo. Luego, el animal fue cargado al hombro y trasladado por las calles del balneario, sin que se conociera su destino.
Desde la Capitanía de Puerto de Algarrobo informaron que, junto a Sernapesca, están analizando los antecedentes para evaluar las medidas que correspondan.
El veterinario Sebastián Lindorfo Jiménez aseguró en conversación con Meganoticias que a su parecer el animal ya estaría muerto, pues de haber estado con vida habría sido casi imposible sacarlo del agua. Pese a ello, recordó que los tiburones son especies protegidas en Chile, por lo que no pueden ser pescados ni manipulados.
Por su parte, el exfiscal Emiliano Arias sostuvo que este tipo de conductas puede constituir un delito de maltrato animal, incluso si el animal no muere, y advirtió que de haber estado con vida, las personas que aparecen en las imágenes podrían haber sido detenidas.