Por fragata portuguesa: Continúan cerradas playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo

La Región de Valparaíso enfrenta una compleja situación tras la confirmación de la presencia de la Fragata Portuguesa en las costas del Litoral Central. Las playas de las comunas de Cartagena, Santo Domingo y El Tabo se encuentran bajo estricta vigilancia debido a la aparición de esta especie marina.

Si bien se asemeja a una medusa, representa una amenaza mayor para la salud humana. La especie cuenta con un flotador superior y tentáculos que pueden extenderse hasta los 20 metros, poseyendo más de un millón de elementos urticantes por centímetro cuadrado. El contacto con la piel provoca un dolor similar al de una quemadura intensa y enrojecimiento inmediato.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

Ante la emergencia, Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, fue enfático en señalar los protocolos que deben seguir los veraneantes, advirtiendo sobre la toxicidad latente del animal.

"La Fragata Portuguesa puede producir daños severos a las personas. Por eso, te invitamos a seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria y no jugar ni bañarse en las playas antes indicadas. Además, no tomar contacto con los ejemplares de Fragata Portuguesa, puesto que estos pueden ser tóxicos incluso cuando están muertos en la arena", explicó Vilches.

La autoridad sanitaria agregó que es imperativo el uso de calzado seguro al caminar por la arena y, en caso de contacto, "aplicar abundante agua de mar y consultar en el establecimiento de salud más cercano".

A pesar de la bandera roja y las campañas informativas, las autoridades locales han expresado su preocupación por la conducta de los visitantes. Reportes de medios locales evidencian una alta afluencia de bañistas que ingresan al mar ignorando las advertencias.

Pedro Pablo Rodríguez, Director de Seguridad Pública de la comuna de El Tabo, describió el complejo escenario que enfrentan los equipos de emergencia y la Armada: "El turismo no ha bajado. En realidad las personas igual han hecho caso omiso en cuanto a lo que se refiere al baño o deporte acuático.

"Nuestra labor ha sido el de la prevención del retiro de esta Fragata Portuguesa que vara en las playas y además la labor educativa con los salvavidas", señaló Rodríguez.

Qué no hacer ante una picadura

Expertos recalcan que los remedios caseros pueden empeorar la situación. Si se produce el contacto, la indicación es lavar la zona con abundante agua de mar o vinagre blanco.

Se debe evitar estrictamente el uso de: Agua potable, alcohol, orina, bicarbonato, jugo de limón y protector solar. La aplicación de estos elementos aumenta la gravedad de la lesión.