Tiburón a la vista en Rapa Nui: Piden evitar ingreso al mar

La Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua recomendó a residentes y visitantes evitar el ingreso al mar en la bahía de Hanga Roa, en Rapa Nui, tras informar del avistamiento de un tiburón en el sector.

La autoridad llamó a adoptar medidas de resguardo al realizar actividades y deportes náuticos, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Según informó la Delegación, la Armada de Chile se encuentra realizando monitoreo en la zona, mientras que los centros de buceo ya fueron notificados del avistamiento.

Además, se mantendrán patrullajes en el borde costero como medida preventiva.

La autoridad solicitó a la comunidad y a los visitantes dar aviso oportuno a las autoridades ante nuevos avistamientos.