Tópicos: País | Región de Valparaíso

Villa Alemana: Sujeto murió baleado por carabineros tras intentar atropellarlos

Publicado:
| Periodista Radio: Elizabeth Fuenzalida
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El joven de 23 años, que circulaba en un vehículo con encargo por robo, motivó una persecución al eludir el control policial.

Contaba con antecedentes por diversos delitos, e incluso tenía pendiente cumplir una condena, indicó la Fiscalía.

Un hombre de 23 años que presuntamente intentó atropellar a personal de Carabineros falleció la mañana del sábado, tras ser baleado por los efectivos en el sector Peñablanca de Villa Alemana, Región de Valparaíso.

Mientras los funcionarios realizaban labores de fiscalización en el centro de la comuna, se percataron de la presencia de un vehículo con encargo por robo e intentaron controlarlo, pero el conductor escapó, por lo que lo persiguieron por distintas arterias, hasta llegar a la esquina de Abelardo Rojas con Sargento Aldea.

En ese lugar, "el vehículo pierde el control y posteriormente, trata de embestir a los funcionarios policiales, quienes hacen uso de sus armas de servicio, efectuando diversos disparos hacia el vehículo, donde resulta fallecida la víctima", relató el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Valparaíso.

Respecto del prontuario del sujeto, el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, detalló que "tenía diversas detenciones anteriores por Carabineros por diversos delitos; tenía múltiples condenas, también por diversos delitos -en contra de la propiedad, portes de armas, receptación- y además, tenía una orden judicial vigente para cumplir condena del Juzgado de Garantía de Quilpué".

Detectives de la BH y del Laboratorio de Criminalística llevan las diligencias del caso, con el fin de "establecer responsabilidades respecto de las personas que participaron en esta muerte, para ver si hay alguna causal de justificación o no, y en definitiva, tomar las decisiones que impliquen algún tipo de judicialización", añadió el persecutor.

