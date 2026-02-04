Síguenos:
Alcaldesa de Quilpué: Desarrollo Social no tiene las facultades para dirigir una reconstrucción

A dos años del megaincendio en la Región de Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, comentó en El Diario de Cooperativa que se han entregado 596 subsidios para las 2.294 familias afectadas por la emergencia.

La autoridad comunal aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social "no tiene las facultades para dirigir una reconstrucción", añadiendo que el actual gobierno "pecó de soberbia por falta de experiencia", situación que finalmente demoró la ayuda a las familias afectadas.

