Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.6°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso

Visitantes disfrutaron la primera tarde del año en el borde costero de Viña del Mar

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El borde costero de Viña del Mar registró este jueves una alta concurrencia de visitantes, quienes disfrutaron la primera tarde de este 2026 tras la masiva celebración de Año Nuevo en la Región de Valparaíso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados