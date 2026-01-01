Visitantes disfrutaron la primera tarde del año en el borde costero de Viña del Mar
El borde costero de Viña del Mar registró este jueves una alta concurrencia de visitantes, quienes disfrutaron la primera tarde de este 2026 tras la masiva celebración de Año Nuevo en la Región de Valparaíso.
