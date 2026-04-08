Apoderado entró a un colegio con un arma de fuego y golpeó a una mujer en Hualpén

Un hecho de violencia se vivió en el Colegio Hellen Keller de Hualpén, Región del Biobío, luego que un hombre ingresara al establecimiento con una pistola y golpeara a una apoderada en la cabeza.

De acuerdo a información preliminar, una discusión entre estudiantes de séptimo básico culminó con el llamado de una de ellas a uno de sus apoderados, quien llegó premunido de un arma de fuego.

Al encontrarse de frente con la apoderada de la otra alumna involucrada, el sujeto la golpeó con la empuñadora de una pistola en la cabeza y amenazó al personal del establecimiento educacional y a los adolescentes que se acercaban al lugar. El hombre se fue del lugar sin disparar el arma.

El alcalde Miguel Rivera relató que "estamos hablando de una discusión de dos niñas de 12 años, entonces obviamente que las acciones de los adultos no pueden ser bajo las imágenes que nosotros acabamos de ver, en donde la justicia se trate de tomar a través de la violencia con armas de fuego. La verdad que es una situación inconcebible".

"Lamentamos profundamente la situación, vamos a tomar todas las medidas del caso. Hoy día lo que nos interesa profundamente es la vulneración por parte de un adulto a los derechos de los niños en el tema de la educación. Y estamos acompañando todos los medios de pruebas que tenemos como municipio, tenemos una cantidad importante de cámaras de televigilancia, hemos manifestado y además también hemos tenido toda la secuencia de cómo sucedió este hecho que lamentamos profundamente", afirmó.

Asimismo, señaló que se interpondrán acciones judiciales contra el hombre y se encuentran evaluando la suspensión de clases para este jueves.