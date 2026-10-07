Armada halló cuerpo de tripulante desaparecido en bahía de Concepción

La Armada confirmó el hallazgo del cuerpo de un tripulante del buque mercante Manantial en la bahía de Concepción, tras cinco jornadas de búsqueda.

El hombre había desaparecido luego de que volcara la embarcación de goma en la que regresaba al buque, tras salir a comprar víveres.

La capitán de puerto de Talcahuano, capitán de corbeta Camila Ovalle, explicó que personal de la Policía Marítima concurrió al borde costero tras recibir información sobre el avistamiento de un cuerpo.

En paralelo, buzos navales de la Gobernación Marítima recuperaron el cuerpo desde el mar, pese a las condiciones meteorológicas desfavorables, con apoyo de la partida de salvataje de la Segunda Zona Naval.

El Manantial permanece en la bahía de Concepción desde 2019 con prohibición de zarpar, debido a deudas pendientes que han impedido su retorno al país de origen.