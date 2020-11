Bienes Nacionales evaluará el fin de la concesión en la Galería Alessandri de Concepción

El Ministerio de Bienes Nacionales deberá pronunciarse respecto del fin de la concesión de la Galería Alessandri de Concepción, luego de que la empresa a cargo, Food Court, no presentara el proyecto de remodelación de la estructura con los permisos de construcción al 23 de noviembre.

Sebastián Abudoj, seremi de Bienes Nacionales en el Biobío, explicó que "no se cumplió y con este tercer incumplimiento por parte de la empresa y habiendo ya tenido nueve años desde el 2011 para formular el proyecto y obtener los permisos respectivos, informaremos al nivel central del Ministerio que deberá resolver el término o no de esta concesión. Es un resultado lamentable".

Hace días que la concesionaria, que es una sociedad compuesta entre locatarios y la empresa Food Court, pedía la ampliación del plazo, ya que acusan que los retrasos fueron provocados por decisiones erradas de Bienes Nacionales a lo largo del tiempo.

Actualmente lo que tienen es un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Concepción, con vigencia por un año, para remodelar la galería y construir además una torre de 23 pisos, lo que se encuentra fuera de los términos concesionados, que solo permite dos torres de ocho pisos.

Verónica Gatica, representante de Food Court, dijo que "no pueden culparnos a nosotros de estos retrasos. No somos mediáticos, no somos políticos, ahora no nos queda otra que publicar las cosas".

Adelantó que este jueves tendrán una reunión telemática con el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, para exigirle que cumpla con el compromiso de su antecesor, Felipe Ward, quien les permitió avanzar.

Gatica criticó que "ellos son ministerio, pueden hacer lo que quieran con la gente, hacer perder la plata, el tiempo, los sueños, todo lo que quieran, si es que no se sientan a dialogar. El seremi sabe que si su antecesor aprobó algo, tiene que darle continuidad a eso. Todos sabemos que este es un tema político. Lo que queremos es que la gente cumpla sus sueños y nosotros cumplamos con nuestro proyecto".