Carabineros quedaron con prohibición de acercarse a jóvenes baleados en hogar de Talcahuano

El Tribunal de Familia de Talcahuano declaró la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas en contra de dos carabineros involucrados en el grave incidente registrado el pasado miércoles, al interior del Hogar Carlos Macera, donde dos adolescentes fueron baleados en el marco de un procedimiento de Carabineros.

La jueza Carmen Fuentealba informó que "se decretaron medidas cautelares de prohibición de acercamiento de dos funcionarios policiales hacia los adolescentes lesionados y hospitalizados. Hoy día se han resuelto diversas solicitudes presentadas por familiares de dichos niños y adolescentes".

Natalia Rivera, voluntaria del hogar, afirmó: "Jamás nos ha pasado nada, nunca ha habido un temor de que ellos (los niños del hogar) nos vayan a agredir. Yo nunca me he sentido agredida, nunca he sentido que algo me va a pasar. Los chiquillos son super amorosos... Niños de 17 años que corren para pedir un abrazo".

"No entiendo cómo Carabineros reaccionó de esta forma (...) No son delincuentes", reafirmó Rivera.

Esta medida cautelar se suman a la prisión preventiva contra el sargento segundo John Mograve, presunto autor material de los disparos que hirieron a los menores en el hogar del Sename.