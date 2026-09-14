Concepción concretó pruebas físicas a 120 postulantes a inspectores municipales

La Municipalidad de Concepción realizó, en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, una prueba física a 120 postulantes que aspiran convertirse en inspectores municipales de la comuna, en el marco de la nueva Ley de Seguridad Municipal.

César Bobadilla, director Municipal de Concepción, detalló que la convocatoria fue publicada en las plataformas oficiales del municipio y consideró distintas etapas como la entrega de antecedentes de civilidad, evaluación curricular, de aptitud física funcional, y entrevistas personales y psicolaborales.

"Hoy se concretó el test de capacidad física para los interesados, que consideramos totalmente exitosa. Fue supervisado por el director y el equipo asesor de la Dirección de Seguridad Pública, y examinada por profesionales del área de acondicionamiento y capacidad física del municipio", destacó el funcionario, quien subrayó que 30 personas serán seleccionadas para integrar la nueva dotación de inspectores municipales.