Pese a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Municipal el pasado 12 de agosto, el alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Ríos (PPD), advirtió que la norma requiere con urgencia la dictación de sus reglamentos y la aprobación de una ley corta en el Congreso.

Según explicó a El Diario de Cooperativa, este ajuste legislativo es indispensable para evitar contratiempos operativos, como el tope del 42% en el gasto de remuneraciones al incorporar nuevos inspectores o las exigencias de licencia F para los conductores de vehículos de seguridad pública.

"Si (esos cambios) no se hacen rápido, los municipios no podrían funcionar", alertó Ríos, que además cuestionó la falta de recursos para labores preventivas en los municipios con menores ingresos.

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