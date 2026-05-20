Condenan a exfuncionario de Talcahuano que mató a mujer mientras manejaba ebrio

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Concepción declaró culpable a Oliver Contreras, exfuncionario municipal de Talcahuano, de la muerte de Macarena Yévenes, al chocar su vehículo mientras conducía en estado de ebriedad.

Al momento del fatal accidente, ocurrido el 30 de mayo de 2025 en la autopista Concepción-Talcahuano, el sujeto se encontraba manejando con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El Ministerio Público pidió aplicar una pena de 10 años de cárcel a Contreras, en base a una "visión de género", según el fiscal de Talcahuano Juan Yáñez, quien arguyó que detrás de la víctima "está una familia y una madre".

"En ese orden de ideas, y conforme a las formas de la prueba, estimé en su momento que había que exigir el (castigo) máximo, y dar al tribunal la posibilidad de que, dentro de una situación de difícil resolución, pueda aplicar justicia bajo esos criterios", profundizó el persecutor.

Yáñez añadió que "las penas morales quedan para otros segmentos y áreas. Nuestra función es buscar la sanción justa".

El TOP dará lectura a la sentencia del caso el próximo viernes 29 de mayo.