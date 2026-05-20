Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago5.9°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Condenan a exfuncionario de Talcahuano que mató a mujer mientras manejaba ebrio

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Fiscalía solicitó aplicar una pena de 10 años de cárcel a Oliver Contreras por la colisión que le costó la vida a Macarena Yévenes.

Al momento del siniestro, ocurrido el 30 de mayo de 2025, el sujeto conducía con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Condenan a exfuncionario de Talcahuano que mató a mujer mientras manejaba ebrio
 ATON (archivo)

El TOP de Concepción dará lectura a la sentencia el 29 de mayo.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Concepción declaró culpable a Oliver Contreras, exfuncionario municipal de Talcahuano, de la muerte de Macarena Yévenes, al chocar su vehículo mientras conducía en estado de ebriedad.

Al momento del fatal accidente, ocurrido el 30 de mayo de 2025 en la autopista Concepción-Talcahuano, el sujeto se encontraba manejando con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El Ministerio Público pidió aplicar una pena de 10 años de cárcel a Contreras, en base a una "visión de género", según el fiscal de Talcahuano Juan Yáñez, quien arguyó que detrás de la víctima "está una familia y una madre".

"En ese orden de ideas, y conforme a las formas de la prueba, estimé en su momento que había que exigir el (castigo) máximo, y dar al tribunal la posibilidad de que, dentro de una situación de difícil resolución, pueda aplicar justicia bajo esos criterios", profundizó el persecutor.

Yáñez añadió que "las penas morales quedan para otros segmentos y áreas. Nuestra función es buscar la sanción justa".

El TOP dará lectura a la sentencia del caso el próximo viernes 29 de mayo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada