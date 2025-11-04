CORE del Biobío bajo investigación por presunto delito sexual

El consejero regional del Biobío Alan Bastías Urrutia (Demócratas) fue denunciado por una mujer de un ataque sexual, hecho que ya está siendo indagado por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.

Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido el pasado viernes en la comuna de Chiguayante, y la mujer imputa esta figura delictiva al actual core.

"Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Concepción, desde el fin de semana, realizan diversas diligencias ordenadas por el Ministerio Público, tendientes a acreditar la denuncia efectuada por una mujer mayor de edad, que refirió haber sido agredida sexualmente en su domicilio particular por un hombre, también mayor de edad, luego de haber compartido en una celebración con familiares y amigos", detalló el subprefecto Rodrigo Hernández.

En esta línea, el funcionario policial afirmó que "el trabajo de campo está sentado en la realización de pericias sexológicas y bioquímicas, empadronamiento y declaración de testigos, recuperación de registros de videos de seguridad, entre otros. Resultados que se entregarán a la brevedad a la Fiscalía Local de Concepción".

A través de su Facebook personal, Bastías emitió un comunicado en el que indica que pondrá "a disposición de los órganos pertinentes toda la información, documentos y material que necesiten para que prontamente se aclare esta situación".

La autoridad cerró el escrito pidiendo "guardar la privacidad" de su familia "debido a lo delicado del caso".

Por su parte, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien también ejerce como presidente del Consejo Regional, calificó los hechos como "gravísimos" y manifestó su expectativa de "las instituciones relacionadas -la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y Carabineros- tomen la mayor diligencia posible para abordar este caso".