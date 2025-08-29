Detuvieron a sospechoso del asesinato de mujer tras conflicto vial

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó este viernes la detención del principal sospechoso en el homicidio de Paola Mackarena Riveros Sáez, mujer que fue baleada el pasado 17 de agosto tras un conflicto vial en San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

Según los antecedentes, la mujer se desplazaba en un vehículo cuando, tras un altercado vial por no ceder el paso, el agresor, conocido como el "Crazy Nach", abrió fuego contra ella, causándole la muerte de forma inmediata.

Desde el Ministerio Público indicaron que este criminal, que tiene antecedes por otros crímenes violentos, es sindicado como el autor de los fatales disparos contra Riveros Sáez.

"Hay un detenido que está por una orden de detención por un homicidio que ocurrió el 29 de mayo en Lota del año pasado", precisó el fiscal Felipe Calabrano, que confirmó también que a este delincuente se le acusa participación directa en el "homicidio de Makarena el 17 de agosto en San Pedro (de la Paz)".

Consultado sobre la evidencia, el persecutor señaló que "los antecedentes no los podemos exponer aún porque van a ser establecidos en la audiencia, pero son antecedentes bastante categóricos de su participación en el homicidio que ocurrió en San Pedro de la Paz".

"El Crazy Nach" enfrentará a la justicia este sábado, donde el Ministerio Público solicitará la ampliación de su detención.

Esta medida se debe a la necesidad de realizar diligencias adicionales antes de proceder a su formalización inmediata por los crímenes que se le imputan, incluyendo los homicidios en Lota y San Pedro de la Paz.