Habitantes del Alto Biobío reciben apoyo vía aérea tras quedar aislados por derrumbe

Las autoridades de la Región del Biobío continúan asistiendo vía aérea a las más de 4.500 personas que se encuentran aisladas en Alto Biobío.

Los habitantes quedaron atrapados en la zona tras el corte de un camino a la zona producto de un derrumbe, en el kilómetro 5,4 del cajón del Queuco, durante el sistema frontal de la semana pasada.

Este jueves helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) comenzaron el traslado de forraje para los animales además de continuar con la entrega de ayuda a las distintas comunidades.

"Hoy comenzamos la distribución de follaje, seguimos con la distribución de alimentos. No es que vayamos recién a llevar las cosas al Alto Biobío, las cosas las destinamos, dado que no había buen tiempo usamos camiones del Ejército, llevamos todas las cosas que nos solicitó el alcalde a Ralco como centro de operaciones, y hoy, a través de helicópteros, vamos a acercarnos a las comunidades para que ellos puedan recibir no solamente el alimento para ellos, sino que también el forraje necesario para sus animales", explicó el intendente del Biobío, Sergio Giacaman.

La autoridad regional remarcó que "la entrega en destino, particular de cada comunidad se va a hacer vía aérea a través de los helicópteros que ha dispuesto la FACh".

Aún no existe una fecha para el despeje y habilitación de la vía terrestre hacia la zona.