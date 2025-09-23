Hombre pateó en la cabeza a su guagua "producto de los celos", según Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Cañete ordenó este martes la prisión preventiva de un hombre de 27 años que fue formalizado por delito de parricidio frustrado, acusado de haber pateado en la cabeza a su hijo de un año de edad.

La audiencia concluyó esta tarde, confirmando la medida cautelar que mantendrá al imputado tras las rejas mientras se desarrolla la investigación.

Según expuso la Fiscalía, el incidente ocurrió el lunes en un contexto de violencia intrafamiliar, producto de una pelea motivada por celos entre el imputado y su expareja, quien es la madre del menor.

El agresor pateó al bebé en su cabeza, causándole lesiones de tal magnitud que el pequeño fue internado en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción. Gracias a la oportuna intervención médica, no se produjo un desenlace fatal.

El fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, explicó que al acudir Carabineros a la llamada de alerta, la mujer denunció que su "expareja, producto de los celos, la había agredido en varias partes del cuerpo".

El hombre "también hizo la misma acción" respecto de su hijo: "Agredió con un golpe -una patada- a la altura del cráneo al hijo de ambos, de tan solo un año y cuatro meses, y únicamente gracias a la intervención médica oportuna es que finalmente no se produjo un desenlace fatal", sostuvo el persecutor.

Antecedentes de violencia

En la audiencia se revelaron otros antecedentes que complican aún más la situación del imputado: ya contaba con una causa vigente por violencia intrafamiliar contra su propio padre, a quien también golpeó anteriormente.

Debido a dicho incidente, pesaba sobre él una medida cautelar de alejamiento respecto de su progenitor.

El tribunal otorgó a la Fiscalía un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación de este caso de violencia.

Estado de salud del menor y repudio del Gobierno

Sobre la situación de salud del menor, Claudio Baeza, director del Hospital Regional de Concepción, detalló que "es un lactante con una contusión cerebral, con compromiso de conciencia importante, que llegó a la Unidad de Cuidado Intensivo y fue recibido por el equipo clínico".

"Actualmente está en buenas condiciones, tuvo una evaluación neurológica bastante favorable, sin necesidad de resolución quirúrgica. Ha mostrado una buena respuesta a las indicaciones clínicas y está en buenas condiciones hoy", valoró Baeza.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, dio cuenta de que solicitó "a la Seremi de Mujer, en conjunto con Sernameg, entregar toda la cobertura a la madre del pequeño.

"Esto ya se está realizando, se está entregando toda la asesoría jurídica también necesaria para la presentación de acciones legales. (En este caso) tiene que operar toda la institucionalidad del Estado, las acciones legales claras y contundentes por parte del Estado en esta materia. He pedido al Ministerio de Seguridad Pública que analice los antecedentes para la presentación de acciones legales. Creemos que aquí tiene que haber señales muy claras por parte del Estado", remarcó la autoridad.