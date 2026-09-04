Incendio destruyó el 85% de la histórica Casa de la Cultura de Coronel

Un incendio consumió cerca del 85% de las dependencias de la Casa de la Cultura de Coronel, inmueble patrimonial que albergaba el teatro, salas de cine y oficinas administrativas de la comuna en la Región del Biobío.

La emergencia requirió el despliegue de más de 150 voluntarios de Bomberos y dejó con daños estructurales a dos locales comerciales colindantes, paralizando el principal polo cultural del casco cívico comunal.

El siniestro movilizó a peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes se encuentran ejecutando los informes técnicos para determinar las causas que originaron las llamas.

"Golpea el alma de la ciudad": Plan de contingencia y reubicación

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, lamentó el impacto del desastre y aseguró que es "toda una tragedia que golpea el alma de la ciudad, no tan solo por lo que significa esta infraestructura, que es parte de la identidad patrimonial de nuestra ciudad, del casco cívico, sino que además golpea a las sensibilidades artísticas, culturales y patrimoniales de nuestra ciudad".

"El plan de acción es primero esperar la investigación que está haciendo Labocar, que la va a ejecutar hoy. Posteriormente de este informe, tenemos que proceder al retiro y traslado de las dependencias de la Dirección de Cultura, Arte y Patrimonio, que se va a ubicar en la Biblioteca Municipal de Coronel. Vamos a tener que hacer ensayos y enviar a laboratorio para saber el estado actual de la infraestructura", puntualizó el jefe comunal.

Evaluación técnica y proyección de recursos

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Biobío, Carolina Tapia, acudió a la zona afectada para coordinar la respuesta institucional junto a las autoridades locales, enfatizando la necesidad de diagnósticos rigurosos antes de fijar plazos.

"Estamos todos muy afectados con esta terrible tragedia. Y, por supuesto, con el alcalde estamos coordinados. Creo que ahora es súper importante ir paso a paso, esperar los detalles de las investigaciones correspondientes, tener la real magnitud de los daños para poder, en virtud de eso, establecer una hoja y una ruta de trabajo a futuro", puntualizó la autoridad.

Respecto a las medidas a tomar, afirmó que "hay que esperar y poder tener el alcance de los daños, la envergadura, el compromiso estructural que hay detrás y, desde ahí, poder levantar o proyectar las estrategias de colaboración y de financiamiento o de rediseño".

Edificio con historia ligado a la minería del carbón

La infraestructura destruida fue levantada originalmente en el año 1939 y fue protagonista de la época de esplendor de la minería del carbón en la zona.

Pese a sufrir severos daños durante el terremoto de 1960, la estructura logró ser rehabilitada y fue reabierta a la comunidad en 2008.

La pérdida del recinto representa además un problema logístico inmediato para la comuna, ya que múltiples agrupaciones escolares, sociales y artísticas mantenían ceremonias de licenciatura, galas y muestras programadas para las próximas semanas.