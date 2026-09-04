Pellegrini festejó ante Mourinho en sufrida victoria de Betis sobre Real Madrid

En un reencuentro de Manuel Pellegrini y José Mourinho ampliamente comentado durante la previa, Real Betis se impuso por 1-0 a Real Madrid en un movido duelo que abrió la cuarta fecha de la liga española.

Los "merengues" tuvieron grandes ocasiones en el primer tiempo, pero el arquero Alvaro Valles resultó clave con sus intervenciones, al igual que las de la zaga bética.

A los 14' Valles quedó corto para cortar un centro rasante de Arda Guler. Vinicius entró con arco abierto por el segundo palo, pero acertó justo en el poste.

Betis también armó un par de avances mediante los centros al área, pero el Madrid continuó con las mejores ocasiones. En los 42' Kylian Mbappé no pudo concretar una prometedoracontra en el mano a mano con la última línea sevillana.

En la segunda etapa la visita siguió avisando en La Cartuja, pero Betis equiparó el juego y estuvo cerca de anotar: Antony devolvió de taco para la corrida de Pablo Fornals y Troy Parrott desvió con un tiro a colocar (73').

La acción decisiva se dio a los 80' con la aparición de Parrott en el área chica para cazar el rebote tras una gran atajada de Thibaut Courtois en un córner.

Poco después, a los 87', Carlos Espí anotaba el empate pera Real Madrid, pero el VAR salvó al equipo del "Ingeniero" con la sanción de un fuera de juego del propio Espí en la génesis de la jugada.

Aún quedaba tiempo para algo más, pues a los 90+4' Alvaro Valles brilló atajándole un penal a Kylian Mbappé para sostener la ventaja. Los dirigidos por "Mou" alegaron invasión al área de Marc Bartra antes de despejar en el rebote, pero el VAR desestimó repetir la ejecución ya que el central estaba en el aire en medio paso, sin apoyar el pie sobre el césped.

Con este resultado Betis llegó a nueve puntos y le quitó el invicto a Real Madrid, ubicándose en un espectante tercer puesto a la espera del resto de la fecha.