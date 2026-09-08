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Tópicos: País | Región del Biobío

Laja solicitó formalmente autorización para que fondas funcionen hasta la 2:00 de la mañana

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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La Municipalidad de Laja solicitó formalmente que las fondas que se realicen en su comuna funcionen hasta las 02:00 de la mañana, luego que la Delegación Presidencial del Biobío determinara que las ramadas funcionarán hasta la medianoche en las 33 comunas de la región.

La comuna, inserta en la Provincia de Biobío, se encuentra bajo estado de excepción constitucional.

No obstante, el año pasado existió una polémica porque había un bando militar que autorizaba las fondas hasta la medianoche, pero aun así en la comuna funcionaron hasta las 02:00 de la mañana, lo que derivó en una denuncia a Contraloría.

 

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