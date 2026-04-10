Lirquén: Demolición de departamentos incendiados comenzará este mes

El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) confirmó este viernes que ya fue adjudicada la obra de demolición de los bloques de departamentos dañados durante los incendios forestales en el sector de Ríos de Chile, en la comuna de Lirquén (Región del Biobío).

Carlos Riffo, director regional (s) del Serviu, detalló que la fecha estimada para el inicio de la demolición será durante la tercera semana de abril.

"La demolición de Ríos de Chile cuesta alrededor de 550 millones aproximadamente. Es un contrato que ya está hecho, la empresa está en condiciones de iniciar la demolición en el momento que estén las condiciones logísticas para efectuarlo", explicó la autoridad.

"Hay una situación con familias que aún permanecen (en el lugar). Ya se ha conversado con ellos y hay una planificación para su salida, que no debiera pasar de este fin de semana, a lo más la próxima semana. Por eso es que se habla de la tercera semana o dentro del mes de abril el inicio de la demolición", complementó.

Las autoridades se encuentran gestionando la asignación de los últimos subsidios de arriendo, que permitirá que las familias afectadas cuenten con un alojamiento transitorio mientras se ejecutan las obras de demolición y construcción de nuevas soluciones habitacionales.