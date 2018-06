Marcha feminista coincidió con la de pescadores en Concepción

A la movilización feminista convocada a nivel nacional, en Concepción se sumó la protesta de los pescadores industriales.

Aproximadamente 4.000 trabajadores del rubro en el Biobío marcharon desde la Vega Monumental hasta la intendencia del Biobío, en el tercer dia consecutivo de movilizaciones por el conflicto de la jibia.

A pesar de no estar autorizada la actividad, Carabineros resguardó la marcha que avanzó por Avenida 21 de Mayo.

Hugo Roa, vocero del movimiento, manifestó que la paralización total de la flota y plantas faenadoras, que ya completa tres jornadas, se mantendrá hasta que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, aplique el veto presidencial a la captura de la jibia, moción parlamentaria que avanza en el Congreso y que prohibe la red de media agua utilizada por los industriales y favorece a los artesanales.

"Obviamente que nosotros estamos indignados no solo por los políticos y la irresponsabilidad con la que ellos legislan, sino también con el Gobierno central, que hasta aquí no nos ha respondido a nuestros requerimientos" afirmó Roa, quien sentenció que "nosotros no le vamos a aceptar este tipo de iniciativas, que nos quieren, lisa y llanamente, mandar a la calle".

Los pescadores lograron reunirse con el seremi de Pesca, Mauricio Gutiérrez, con quien acordaron iniciar una mesa de trabajo la próxima seamana.

La marcha feminista

La marcha convocada por las agrupaciones feministras del Biobío recorre las calles de Concepción desde pasado el mediodía, tras salir desde la Plaza Perú.

Unas 2.000 personas llegaron a la protesta y Fernanda Rojas, vocera de la toma de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, reconoció que "si bien no está la convocatoria que habíamos esperado, creemos que esto tiene que ver más con difusión que de apoyo al movimiento. Hemos visto que el apoyo ha crecido, las encuestas lo han demostrado, sobre todo por el grosor que tienen nuestras demandas y que le hacen sentido a la sociedad, porque hablan de violencia que la mitad de la sociedad como mujeres, vive".

Previo a la marcha, Carabineros detuvo a dos menores de edad, de 16 y 17 años, a quienes sorprendieron con bidones con líquidos acelerantes, trapos y botellas de vidrio, utilizados habitualmente para la fabricación de bombas molotov.