Mulchén refuerza rondas de seguridad en exteriores de colegios tras nueva riña

La Municipalidad de Mulchén activó un plan de contingencia de seguridad perimetral tras una violenta riña entre dos alumnas al interior del Liceo "Miguel Ángel Cerda Leiva", incidente que fue viralizado esta semana en redes sociales.

El alcalde subrogante, Néstor Rozas, confirmó que, pese a que la administración de los colegios fue traspasada este año al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puelche, el municipio intervendrá con patrullajes preventivos y apoyo psicosocial a las familias involucradas para frenar la escalada de violencia en los recintos educativos de la comuna.

"Lamentamos profundamente que las niñas se hayan visto envueltas en una situación como esta, y, justo, también en las redes sociales. Sabemos que la manera real, cómo se solucionan las cosas, es conversando", detalló el jefe comunal (s).

A pesar de no tener la administración directa de los colegios, el municipio de Mulchén ratificó su compromiso con el bienestar estudiantil mediante el fortalecimiento de la seguridad exterior. La estrategia se basa en patrullajes preventivos constantes para resguardar los horarios de ingreso y salida.