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Tópicos: País | Región del Biobío

Mulchén se suma a "Vive Biobío" para impulsar turismo en Fiestas Patrias

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El Consejo Regional de Biobío aprobó el proyecto "Vive Biobío Mulchén 2026", iniciativa impulsada por el Gobierno Regional que permitirá fortalecer las actividades programadas para las Fiestas Patrias y potenciar el desarrollo económico local, además de consolidar las fiestas costumbristas como un motor para el turismo.

"Fue unánime el apoyo que tuvimos en este proyecto y hoy día en pleno se votó prácticamente unánime. Así que tremendamente contento porque esto va en franco a nuestros emprendedores que participan en las Fiestas Patrias de nuestra comuna", dijo el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz.

Los recursos estarán destinados a fortalecer las actividades durante el mes de septiembre e incorporar instancias de capacitación para emprendedores, artesanos, expositores gastronómicos y otros actores locales, entregándoles nuevas herramientas para potenciar su negocio.

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