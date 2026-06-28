Mulchén se suma a "Vive Biobío" para impulsar turismo en Fiestas Patrias

El Consejo Regional de Biobío aprobó el proyecto "Vive Biobío Mulchén 2026", iniciativa impulsada por el Gobierno Regional que permitirá fortalecer las actividades programadas para las Fiestas Patrias y potenciar el desarrollo económico local, además de consolidar las fiestas costumbristas como un motor para el turismo.

"Fue unánime el apoyo que tuvimos en este proyecto y hoy día en pleno se votó prácticamente unánime. Así que tremendamente contento porque esto va en franco a nuestros emprendedores que participan en las Fiestas Patrias de nuestra comuna", dijo el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz.

Los recursos estarán destinados a fortalecer las actividades durante el mes de septiembre e incorporar instancias de capacitación para emprendedores, artesanos, expositores gastronómicos y otros actores locales, entregándoles nuevas herramientas para potenciar su negocio.