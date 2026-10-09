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Tópicos: País | Región del Biobío

PDI detuvo a gendarme acusado de liderar red de venta de drogas en cárcel de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en la asociación criminal que también operaba en Coronel y Talcahuano.

PDI detuvo a gendarme acusado de liderar red de venta de drogas en cárcel de Concepción
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Un funcionario activo de Gendarmería fue detenido por su presunta participación en una asociación criminal dedicada a la venta de drogas al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, la cárcel concesionada de Concepción.

El uniformado es identificado como el presunto líder de la organización, que también comercializaba sustancias ilícitas en distintos puntos de las comunas de Coronel y Talcahuano.

En total, seis personas fueron detenidas, incluido el funcionario penitenciario, quienes deberán comparecer ante la justicia por su presunta participación en los hechos.

Según Gendarmería, la investigación comenzó al interior de la institución, que posteriormente denunció los antecedentes ante el Ministerio Público, dando paso a la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).

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