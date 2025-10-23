Preocupación genera incendio intencional en predio de Penco

Preocupación generó un incendio multifoco intencional registrado durante la madrugada de este jueves en el predio Playa Negra, en la comuna de Penco, de la Región del Biobío.

Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío Ñuble, dijo que "estamos entrando en la temporada de incendios 2025-2026. Lo ocurrido hoy día en la comuna de Penco nos muestra la peor cara de la ocurrencia de incendios, tenemos incendio con varios focos, en este caso tres, y es la segunda vez que ocurre esto, y con el agravante que estaba muy cercano a poblados".

"Queremos repudiar este tipo de actos y llamamos a las instituciones a redoblar los esfuerzos. Estamos empezando la temporada y tenemos que detener esta ocurrencia de incendios que es intencional y que puede generar muchísimo daño", añadió.