Sistema de alerta de tsunami: Biobío recibirá 144 alarmas para proteger el borde costero

El seremi de Obras Públicas (MOP) del Biobío, Hugo Cautivo, destacó la apertura de las ofertas económicas para la instalación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami, confirmado esta semana por el Gobierno, asegurando que es un hito clave para la resiliencia del país ante eventos naturales.

"Culminó exitosamente otra etapa más del proceso de licitación que lleva a nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, de lo que es la red de alerta de tsunami", afirmó la autoridad sobre este proceso de oferta, en el que se presentaron el "Consorcio Infraestructura de Emergencias" y el "Grupo Alerta Temprana de Tsunami".

Según precisó Cautivo, "esto va a pasar a constituir a nivel nacional 1.029 estaciones que van a poder generar un proceso de respuesta y alerta temprana frente a la ciudadanía cuando se sufren este tipo de catástrofes".

"Por la experiencia histórica de esta región sabemos la importancia de fortalecer este tipo de medios de comunicación. Acá en el Biobío, dentro de la red de 1.029 sirenas, le corresponde la instalación de 144 estaciones, que esperamos además como proceso pueda culminar en su etapa de adjudicación durante el primer semestre de este año", celebró el seremi.

Inversión millonaria y plazos proyectados

El proyecto contempla una inversión total aproximada de 113 millones de dólares, destinados a la instalación de las 1.029 sirenas a lo largo de la costa chilena. De este total, 144 elementos sonoros estarán operativos en la Región del Biobío.

El plazo de concesión estipulado para la operación y mantenimiento del sistema es de 20 años.

Según el cronograma establecido, se espera que la adjudicación del proyecto se concrete durante el primer semestre de este año. El inicio de las obras está previsto para octubre de 2027, con el objetivo de que el sistema esté completamente terminado y en operaciones en julio del 2030.