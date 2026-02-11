Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Sistema de alerta de tsunami: Biobío recibirá 144 alarmas para proteger el borde costero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos firmas participaron en la presentación de ofertas económicas para la ejecución de esta obra, se proyecta para iniciar en octubre de 2027, con una expectativa de completa operatividad hacia julio de 2030.

Sistema de alerta de tsunami: Biobío recibirá 144 alarmas para proteger el borde costero
 ATON (referencial)

El presupuesto destinado a esta mejora estructural es cercano a los 113 millones de dólares.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seremi de Obras Públicas (MOP) del Biobío, Hugo Cautivo, destacó la apertura de las ofertas económicas para la instalación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami, confirmado esta semana por el Gobierno, asegurando que es un hito clave para la resiliencia del país ante eventos naturales.

"Culminó exitosamente otra etapa más del proceso de licitación que lleva a nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, de lo que es la red de alerta de tsunami", afirmó la autoridad sobre este proceso de oferta, en el que se presentaron el "Consorcio Infraestructura de Emergencias" y el "Grupo Alerta Temprana de Tsunami".

Según precisó Cautivo, "esto va a pasar a constituir a nivel nacional 1.029 estaciones que van a poder generar un proceso de respuesta y alerta temprana frente a la ciudadanía cuando se sufren este tipo de catástrofes".

"Por la experiencia histórica de esta región sabemos la importancia de fortalecer este tipo de medios de comunicación. Acá en el Biobío, dentro de la red de 1.029 sirenas, le corresponde la instalación de 144 estaciones, que esperamos además como proceso pueda culminar en su etapa de adjudicación durante el primer semestre de este año", celebró el seremi.

Inversión millonaria y plazos proyectados

El proyecto contempla una inversión total aproximada de 113 millones de dólares, destinados a la instalación de las 1.029 sirenas a lo largo de la costa chilena. De este total, 144 elementos sonoros estarán operativos en la Región del Biobío.

El plazo de concesión estipulado para la operación y mantenimiento del sistema es de 20 años.

Según el cronograma establecido, se espera que la adjudicación del proyecto se concrete durante el primer semestre de este año. El inicio de las obras está previsto para octubre de 2027, con el objetivo de que el sistema esté completamente terminado y en operaciones en julio del 2030.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada