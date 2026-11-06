Socavones complican el transporte en los cerros de Talcahuano

Más de 60 mil habitantes de los cerros de Talcahuano, en la Región del Biobío, enfrentan dificultades de transporte debido a socavones que desde octubre afectan los principales accesos al sector, lo que obligó a modificar lso recorridos.

Uno de los puntos más afectados es el acceso por el cerro La Gloria, donde actualmente solo se permite el tránsito de bajada, luego de los daños provocados por el último sistema frontal intenso.

La medida obligó a modificar los recorridos de la locomoción colectiva, por lo que algunos habitantes deben tomar hasta dos o tres micros adicionales para trasladarse.

El tesorero de la Junta de Vecinos San Francisco de Talcahuano, Juan Pablo García, cuestionó los cambios: "Nos tiene atados de manos, nos tiene bajo la incertidumbre y la duda porque obviamente el transporte público no está circulando por nuestros cerros", afirmó.

A este escenario se sumó un accidente de tránsito que provocó la caída de un poste y obligó a cortar otra calle, complicando aún más los desplazamientos.

La situación también afecta al acceso por el Puente de Arco, donde los vecinos denuncian problemas que se mantienen desde hace años.

El presidente de la Junta de Vecinos Los Copihues, Mauricio Concha, aseguró que han realizado reiteradas gestiones ante el municipio sin obtener soluciones.

"Las calles están en pésimo estado acá, sobre todo donde yo vivo, en Los Copihues. Hemos sacado fotos, se las hemos enviado a la municipalidad junto con la carta o con el oficio, pero todavía no hemos tenido respuesta", reclamó.

Mientras persisten las restricciones de tránsito, los habitantes esperan la intervención del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para reparar los sectores afectados y recuperar la conectividad de los cerros.