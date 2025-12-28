Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.6°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Una mona se escapó del zoológico de Concepción, pero no llegó lejos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Aprovechó la hora de merienda para escabullirse y salir a conocer los alrededores.

Una mona se escapó del zoológico de Concepción, pero no llegó lejos
 Municipalidad de Concepción

El paseo de la primate se extendió por no más de 10 minutos ni 120 metros, según el zoológico, que anunció el reforzamiento de sus protocolos de seguridad.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un mono escapó del zoológico de Concepción, llegando hasta las cercanías de la avenida Nonguén, situación que fue registrada por personas que se encontraban en el sector.

Según informó el propio zoológico, el escape se produjo este sábado mientras el animal era alimentado, momento en que una de las puertas del recinto no quedó debidamente asegurada.

El primate salió del lugar y avanzó algunos metros por el sector, sin provocar mayores alteraciones.

Desde el municipio indicaron que, tras recibir la alerta, personal de seguridad comunal acudió al lugar y logró recapturar al ejemplar a unos 120 metros del zoológico, procediendo a su reingreso al recinto.

Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) señaló que corresponde al zoológico activar y ejecutar el protocolo de rescate ante este tipo de situaciones.

Una vez recuperado, el animal fue evaluado por el veterinario del recinto, confirmándose que se encuentra en buen estado de salud.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada