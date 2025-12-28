Una mona se escapó del zoológico de Concepción, pero no llegó lejos

Un mono escapó del zoológico de Concepción, llegando hasta las cercanías de la avenida Nonguén, situación que fue registrada por personas que se encontraban en el sector.

Según informó el propio zoológico, el escape se produjo este sábado mientras el animal era alimentado, momento en que una de las puertas del recinto no quedó debidamente asegurada.

El primate salió del lugar y avanzó algunos metros por el sector, sin provocar mayores alteraciones.

Desde el municipio indicaron que, tras recibir la alerta, personal de seguridad comunal acudió al lugar y logró recapturar al ejemplar a unos 120 metros del zoológico, procediendo a su reingreso al recinto.

Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) señaló que corresponde al zoológico activar y ejecutar el protocolo de rescate ante este tipo de situaciones.

Una vez recuperado, el animal fue evaluado por el veterinario del recinto, confirmándose que se encuentra en buen estado de salud.